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На дорогах Алтайского края установили 47 камер за 284 млн рублей

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Комплексы расположили в местах концентрации ДТП

На дорогах Алтайского края установили 47 камер за 284 млн рублей

Фото: правительство Алтайского края

47 камер фотовидеофиксации установили в 2023 году на дорогах Алтайского края. На их закупку потратили почти 284 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

Комплексы появились в местах концентрации ДТП и на потенциально аварийных участках на трассах с самым большим трафиком и высокой нагрузкой.

В целом на региональных и федеральных дорогах в крае действует больше 150 комплексов фотовидеофиксации и работают три патрульных автомобиля с мобильными комплексами. Также организовано 48 рубежей контроля за дорожным движением.

Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 87 млн рублей.

новости Локтевский

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