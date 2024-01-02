На двух трассах Алтайского края ограничили движение автотранспорта

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Временное ограничение движения на двух трассах Алтайского края связано с ухудшением погодных условий на территории региона
По данным Алтайавтодора с 21.30 по местному времени введено ограничение для всех видов транспорта на нескольких трассах:
Причиной ограничения движения стал порывистый ветер до 20 м/с, отсутствие видимости, метель, высокий риск возникновения ДТП.
ГУ МЧС по Алтайскому краю призвало жителей региона следить за информацией о состоянии дорог. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.
Взято отсюда.
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