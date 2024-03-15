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Пластиковые окна в Горняке

На финишной прямой. Когда барнаульцы увидят усовершенствованный генплан города

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На финишной прямой. Когда барнаульцы увидят усовершенствованный генплан города

Виды Барнаула. Нагорный парк Фото: Виталий Барабаш/Толк

В ближайшее время проект изменений в генплан представят федеральным и региональным властям, после чего его покажут барнаульцам, сообщил первый вице-мэр города Андрей Федоров

Работа над проектом по внесению изменений в генеральный план развития Барнаула подходит к концу и уже скоро документ будет выставлен на общественные обсуждения, рассказал первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров. Важный для краевой столицы вопрос подняли на общем собрании Союза строителей Алтайского края, который прошел в четверг, 14 марта.

Взято отсюда

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