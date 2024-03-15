“На финишной прямой”. Когда барнаульцы увидят усовершенствованный генплан города

Фото: Виталий Барабаш/Толк

В ближайшее время проект изменений в генплан представят федеральным и региональным властям, после чего его покажут барнаульцам, сообщил первый вице-мэр города Андрей Федоров

Работа над проектом по внесению изменений в генеральный план развития Барнаула подходит к концу и уже скоро документ будет выставлен на общественные обсуждения, рассказал первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров. Важный для краевой столицы вопрос подняли на общем собрании Союза строителей Алтайского края, который прошел в четверг, 14 марта.

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Подготовка проекта внесения изменений в главный градостроительный документ Барнаула выходит на финишную прямую. В нем предусмотрели большие территории для комплексной застройки жилыми высотками, зеленые и рекреационные зоны, инфраструктурные объекты и т.д.

“Работа идет. Не так быстро, как хотелось бы строительному сообществу и органам власти, но она не останавливалась“, – пояснил первый вице-мэр.

В частности, разработчики учли пожелания барнаульских строителей и добавили в проект документа четыре больших участка для возведения жилья, отметил в ходе заседания председатель Союза строителей и инвесторов Алтайского края Александр Мишустин.

В настоящее время проект находится на этапе размещения документа в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), в свою очередь, пояснил Федоров. Это нужно для того, чтобы представители федеральных и региональных органов власти могли ознакомиться с ним и предложить свои корректировки.

“В дальнейшем будут проведены общественные обсуждения, в ходе которых каждый желающий сможет высказать те или иные замечания“, – отметил Андрей Федоров.

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Он добавил, что подрядчик (московский институт “Гипрогор”) учел в проекте изменений в генеральный план все комментарии, в том числе высказанные правительством Алтайского края и Миниэкономразвития РФ.

Ранее стало известно , что по результатам ознакомления с проектом разработчику поступили предложения от восьми ведомств. Часть из них носили чисто технический характер.

К тому же проектировщики “Гипрогора” дополнительно подготовили ряд графических материалов. В их числе: карты инженерной защиты территорий от опасных природных процессов, мест погребений, размещения объектов ГОЧС; внесены соответствующие изменения в положение о территориальном планировании.

Подрядчик также откорректировал чертежи планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к транспортной инфраструктуре, здравоохранению, культуре, спорту, карты особо охраняемых природных территорий.

Когда именно градостроительный документ будет вынесен на суд жителей Барнаула, Андрей Федоров не уточнил. Но из общего контекста его комментария по данному вопросу стало понятно, что ждать осталось не так долго.

Взято отсюда.

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