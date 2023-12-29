На фоне роста заболеваемости ОРВИ в крае создали запас противовирусных препаратов

Подъём респираторных инфекций в регионе начался в конце ноября.

За последнюю неделю к медикам обратились свыше 22 тысяч человек, на 6 % больше, чем в предыдущую неделю. Неустойчивая тёплая погода может способствовать росту инфекций. В предыдущие годы на фоне роста заболеваемости жители массово скупали в аптеках противовирусные препараты, в результате возникал дефицит. Чтобы не произошло подобных сбоев, в государственных и в коммерческих аптеках в этот раз медикаменты закуплены с запасом.

Мы мониторим это в еженедельном режиме, у нас есть доступ к информационной системе. На данный момент запасы в коммерческой сети лекарственных препаратов у нас составляют более чем два с половиной месяца, а в стационарах запасы этих медикаментов составляют четыре месяца.

Тарас Хамрилов, начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава Алтайского края

В аптеках в полном объеме имеются жаропонижающие средства, анальгетики, противовирусные препараты, витамины. Рост заболеваемости вирусными инфекциями медики прогнозируют сразу после новогодних каникул, когда дети и взрослые вернутся в коллективы. Эпидемия гриппа ожидается в конце января- начале февраля.

Галина Новикова

Взято отсюда.

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