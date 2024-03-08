На глазах у всех: в Алтайском крае подростки избили пассажирку трамвая

Что стало причиной конфликта неизвестно

В Барнауле подростки побили пассажирку трамвая. Об этом сообщила сестра потерпевшей ТГ-каналу “Инцидент Барнаул”.

По ее словам, конфликт между девушками и женщиной произошел вечером 7 марта. В результате пострадавшая заработала черепно-мозговую травму.

“Ни один из пассажиров (особенно мужчин) не заступился и не прекратил противоправные действия подростков”, – отметила горожанка.

Потерпевшая обратилась в полицию. Причины конфликта при этом не уточняются.

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Взято отсюда