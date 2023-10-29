На государственном уровне отмечены деятели культуры Алтайского края

Почетной грамотой Президента РФ награждены культурные деятели Алтайского края. Соответствующее распоряжение 26 октября 2023 года подписал Владимир Путин.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждены Почетной грамотой Президента РФ председатель Алтайского краевого отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов и художник-живописец Валерий Марченко.

Владимир Кузнецов – один из опытных режиссеров-документалистов, является кинорежиссером высшей категории, автором около 50 фильмов.

Заслуженный художник РФ Валерий Марченко является приемником лучших традиций русской и советской реалистической школы живописи. Художник написал большую серию работ по архитектурным памятникам древнего зодчества на территории бывшего СССР. С 1952 года им создано порядка двух тысяч художественных произведений.

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