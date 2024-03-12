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На “Госуслугах” появится раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

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На "Госуслугах" появится раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

Ответственным за исполнение поручения президента назначен Михаил Мишустин, срок исполнения указан – 1 мая 2024 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству открыть на портале госуслуг раздел, информирующий участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей о мерах государственной поддержки, сообщает ТАСС.

“При участии государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах”, – указано в перечне поручений президента, который опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Срок исполнения указан – 1 мая 2024 года.

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Взято отсюда

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