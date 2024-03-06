Сейсмограф. Землетрясение Фото: pixabay

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 2,3 балла по шкале MSK-64. Магнитуду сейсмографы также зафиксировали на уровне 2,3

Ночью 6 марта в Республике Алтай случилось землетрясение, гласят данные Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие силой в эпицентре 2,3 магнитуды произошло в 00.23 в 7 км северо-западнее от Барангола в Майминском районе.

Землетрясение на Алтае 6 марта Фото: asgsr.ru

В 50-километровую зону попал 31 населенный пункт Майминского, Чемальского, Шебалинского районов, а также Горно-Алтайск, отметили в региональном МЧС.

В казахстанской Алмате утром 4 марта произошло сильное землетрясение. В городе звучали сирены, а люди покидали дома.

Взято отсюда