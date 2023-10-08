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На границе с Алтайским краем заметили скопление больших зеленых жаб

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Жаба Фото: unsplash.com

Зеленые жабы мимикрировали под цвет песка. Очевидцы говорят, что они не боятся даже собак, просто падают в воду и уплывают

Огромные жабы скопились на мелководье Оби между Новосибирской областью и Алтайским краем, сообщает портал vn.ru. Они даже не помещаются в двух ладонях.

Очевидцы заметили скопление земноводных на правом берегу Оби, возле устья Лосихи. Новосибирский биолог Алексей Яновский, подтвердил, что это очень редкие для области зеленые жабы.

“У них бородавки на коже. А у лягушек кожа гладкая. В нашем регионе обычна лишь обыкновенная жаба серого цвета. К югу от Новосибирска лет 40 назад начали встречаться их более теплолюбивые сородичи, которые относятся к виду под названием зеленая жаба”, – говорит ученый.

Опасаться их не стоит, но в руки лучше не брать, подытожил он.

Ранее жители Каменского района недалеко от поселка Толстовского обнаружили тело “чупакабры”.

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