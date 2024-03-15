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На избирательном участке в Москве женщина вылила краску в урну с бюллетенями

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Сейчас голосование штатно продолжается в другую урну

На избирательном участке в Москве женщина вылила краску в урну с бюллетенями

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Женщину, которая вылила жидкость в ящик для голосования, задержали на московском избирательном участке, ей грозит уголовное наказание. Как сообщает ТАСС, ящик примерно со 100 бюллетенями опечатали.

“В урне – порядка 100 бюллетеней. Ситуация произошла на УИК № 690. Нарушительница задержана, ее опрашивает полиция. Однозначно за данное нарушение – уголовное наказание”, – рассказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Инцидент произошел сегодня. На записи камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. Сейчас голосование штатно продолжается в другую урну.

новости Локтевский

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