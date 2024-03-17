В Барнауле, как и во всей стране, проходит финальный день выборов Президента РФ. Все три дня с 15 по 17 марта 273 участка краевой столицы встречали горожан. Их оснащение, работу и готовность к приёму избирателей проверяют члены Общественной палаты Барнаула. В третий день выборов общественники посетили участковые избирательные комиссии (УИК) Индустриального района Барнаула.

На участках члены городской Общественной палаты традиционно осматривали оснащение мест, где избиратели могут сделать свой выбор, расположение информационных стендов и материалов, кабинок для голосования и многое другое.

Член Общественной палаты города Барнаула Евгений Носенко уже неоднократно участвовал в выборном процессе.

— Могу сказать, что выборы проходят в штатном режиме, каких-то эксцессов, напряженности и сложности нет, избирательный процесс и волеизъявление граждан проходит организовано и любые возникающие вопросы жителям тут же разъясняются и уточняются.

Так же Евгений Носенко уточнил, что у каждого члена Общественной палаты в выезде на избирательные участки своя задача.

— Общественная палата состоит из специалистов разного профиля. Мы отсматриваем каждый свой блок и комплексно оцениваем весь избирательный процесс. Оценку работе УИК, на которых мы побывали, могу дать самую высокую.

Член Общественной палаты Юлия Суховеркова отметила позитивную и праздничную атмосферу, царящую на избирательных участках, и напомнила о важности участия в процессе голосования.

— Хочу отметить подготовку избирательных участков. Так на некоторых из них участники избирательных комиссий были одеты в едином фирменном стиле, что придает процессу особую торжественность и поднимает настроение избирателям. Главное, что я хочу напомнить всем жителям Барнаула, в соответствии с Конституцией РФ, избирательное право является неотъемлемым правом гражданского общества, поэтому каждый просто обязан прийти на голосование и проявить свою гражданскую позицию.

Позитивную обстановку на участках также отметили те, кто впервые принимал участие в процессе выборов – для них члены УИК приготовили небольшие памятные подарки – брелоки с символикой выборов Президента РФ, обложки для паспортов и многое другое. Самым юным участникам, которые приходили на избирательные участки со своими родителями, дарили воздушные шары, с которыми они весло играли, пока родители исполняли свой гражданский долг. Многие малыши очень серьёзно следили за тем, как вносят данные избирателей.

На избирательных участках организованы выездные ярмарки. Комбинат школьного питания «Глобус» приготовил для избирателей запеченные беляши, кулебяки с капустой, рыбой, мясом, блины с начинками и маслом, сладкую выпечку – рулеты, манники, слойки, калачи, ароматы от которых дразнили всех уже с порога. При этом цены были ниже на 15 – 30 процентов, чем в любой другой пекарне или кофейне города. Работают торговые точки производителей колбасной и мясной продукции, сыров, мёда, фруктов, овощей и других продуктов.

Кроме того, на некоторых участках организованы точки голосования за объекты благоустройства, работают волонтёры.

По словам члена Общественной палаты Евгения Носенко, проект «Комфортная городская среда» – очень нужный и важный для жителей города и страны.

— Он реализуется уже несколько лет подряд, и каждый житель города в возрасте от 14 лет может в нём участвовать. В нашем городе на сегодняшний день в голосовании участвуют 37 территорий, которые претендуют на получение финансирования для благоустройства. Лидерами станут те, кого выберут жители Барнаула.

Горожане, приходящие на участки, все как один, говорили о важности лично для них участия в избирательном процессе.

— Мы выбираем, как будет построена наша жизнь на ближайшие шесть лет. И главный момент – обозначить свой выбор, для меня это важно! – пояснил житель Индустриального района Никита Борзов.

Сразу два поколения семьи Калмыковых пришла на избирательный участок: родители с детьми, бабушкой и дедушкой.

– Выбор каждого жителями России для будущего нашей страны очень важен, и мы пришли сделать свой. Мы никогда не пропускаем выборы, так нас родители научили, — пояснила Марина Калмыкова.

Алла Лямзина отметила, что будущее всегда зависит от сегодняшнего выбора.

— Жизнь — это череда выборов и самоустранившись от этого потом нечего пенять, что за вас выбор сделал кто-то другой.

Ольга Гаврилова пришла на выборы с дочерью.

— Предыдущие два дня я была занята и дочь меня постоянно спрашивала, мама, ну, когда, когда мы пойдем. Им в школе говорят о важности этого события, поэтому, как ответственные граждане нашей страны, мы пришли сделать выбор и поддержать нашего кандидата. Прийти сюда для меня очень важно, чтобы потом не жалеть о том, что что-то там не так и плохо.

Взято отсюда