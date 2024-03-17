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На избирательных участках в Барнауле продолжают работать продуктовые ярмарки

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На избирательные участки на этих выборах вернулись традиционные ярмарки. Почти 200 торговых точек будут работать в воскресенье, 17 марта, в местах голосования с 8.00 до 17.00

В Барнауле местные товаропроизводители продолжают продавать свою продукцию в местах голосования, сообщила администрация города.

В 128 зданиях, где проходит голосование на выборах президента России, организованы продуктовые ярмарки. В Железнодорожном районе таких пунктов – 22, в Индустриальном – 32, в Ленинский – 21, в Октябрьском – 23, в Центральном – 30.

Производители предлагают барнаульцам выпечку, горячие и прохладительные напитки, колбасные изделия, свежее мясо, сыры, сливочное масло, кондитерские изделия, овощи и фрукты, мед и многое другое. В широком ассортименте представлена свежая выпечка – булочки, пицца, пирожки, круассаны, а также бакалейная продукция.

Ранее, 2 марта, в Барнауле начался сезон весенних продовольственных ярмарок. Товарооборот первой из них составил около 7 млн рублей.

Взято отсюда

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