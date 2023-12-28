Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На ж/д вокзале Барнаула можно сделать новогоднее фото в световом кольце

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Железнодорожники украшают фасады зданий и внутренние помещения, для пассажиров и посетителей организовали две фотозоны и нарядили елку

На железнодорожном вокзале Барнаула сделали новогодние фотозоны, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Одна фотозона расположилась в холле вокзала. Она состоит из нескольких элементов: баннер с изображением паровоза на фоне зимнего пейзажа, подиум с табличкой “С Новым годом!” и световое кольцо, украшенное новогодними игрушками. Также в здании нарядили новогоднюю елку.

На улице тоже есть где сделать фото. Со стороны города поставили праздничный замок из светодиодных трубок и новогодней мишуры.

Ранее “Толк” показывал, что происходит на главной новогодней площадке Барнаула.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

29.12.2023

 Новости

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

29.12.2023

 Новости

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

29.12.2023

 Новости

Стало известно о приглашении Смолова на голую вечеринку Ивлеевой

29.12.2023

 Новости

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

29.12.2023

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix