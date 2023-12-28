Железнодорожники украшают фасады зданий и внутренние помещения, для пассажиров и посетителей организовали две фотозоны и нарядили елку

На железнодорожном вокзале Барнаула сделали новогодние фотозоны, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Одна фотозона расположилась в холле вокзала. Она состоит из нескольких элементов: баннер с изображением паровоза на фоне зимнего пейзажа, подиум с табличкой “С Новым годом!” и световое кольцо, украшенное новогодними игрушками. Также в здании нарядили новогоднюю елку.

На улице тоже есть где сделать фото. Со стороны города поставили праздничный замок из светодиодных трубок и новогодней мишуры.

Ранее “Толк” показывал, что происходит на главной новогодней площадке Барнаула.

Взято отсюда