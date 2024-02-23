Слушатели остались довольны и живо откликались на музыку. Для артистов это тоже интересный опыт из-за необычной акустики вокзала

Необычный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Барнауле 22 февраля.

Пассажиры, ожидающие свой поезд на железнодорожном вокзале, внезапно стали зрителями. На импровизированной сцене перед ними выступили артисты.

“Сегодня мы организовали концерт ко Дню защитника Отечества, чтобы поздравить наших пассажиров-мужчин с таким большим и важным праздником. Надеемся, что нашим зрителям концерт понравится, он теплый, душевный и очень близкий каждому человеку сегодня”, – отметил пресс-секретарь Алтайского управления Западно-Сибирской железной дороги Виталий Кляйн.

Пассажиры услышали известные композиции и премьеры авторских песен. Среди артистов есть даже певица, ранее выступавшая на сцене Мариинского театра.

Услышать живую музыку на концерте скоро смогут и жители Новоалтайска: в ближайшее время там тоже планируют провести концерт в рамках проекта “Вокзал – территория культуры”.

Взято отсюда