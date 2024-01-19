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На железнодорожном вокзале Бийска появился фандомат для приема банок и бутылок

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На железнодорожном вокзале Бийска появился фандомат для приема банок и бутылок

Такие устройства установлены еще на трех вокзалах Алтайского края: в Барнауле, Рубцовске и Заринске

Устройство для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок для их дальнейшей переработки (фандомат) установили на железнодорожном вокзале Бийска, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». Теперь все желающие смогут утилизировать пустую тару объемом до 2 литров без ущерба для экологии.

Фандоматы установили также на вокзалах Западно-Сибирской железной дороги в Рубцовске и Заринске. А в начале апреля 2023 года такой же аппарат был установлен на железнодорожном вокзале Барнаула. Менее чем за год пассажиры поместили в него почти 5,5 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

В качестве вознаграждения пользователям фандомата начисляются бонусные рубли, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

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Взято отсюда

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