На каких продуктах можно смело сэкономить и остаться при этом здоровым: полезные советы

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16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Многие, занимающиеся планированием бюджета, сталкиваются с необходимостью экономии, не желая отказывать себе в здоровой и вкусной пище. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность сокращения расходов на оливковое масло (можно заменить другим в салате), кофе (зачастую переплачиваем за бренд) и экзотические фрукты (вместо них можно выбрать более доступные бананы и яблоки).

Также, можно рассмотреть возможность приобретения продуктов сезонного и местного производства, так как они обычно стоят дешевле, чем импортные товары. При этом стоит уделить внимание акциям и скидкам в магазинах, а также использовать программы лояльности и купоны для экономии. Кроме того, планирование меню заранее и составление списка покупок помогут избежать соблазна купить лишнее и потратить больше денег.

Важно помнить, что экономия не должна влиять на качество и полезность питания, поэтому лучше искать альтернативы, которые будут не только более доступны по цене, но и сохранят питательные свойства блюд.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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