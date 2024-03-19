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На Камчатке нашли мертвыми двоих пропавших под лавиной туристов

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На Камчатке нашли мертвыми двоих пропавших под лавиной туристов

Снег. Лавина Фото: pixabay.com

Тела погибших обнаружили под лавиной. Выжившие члены туристической группы разместились ниже места происшествия и ждут эвакуации

Спасатели нашли тела пропавших на Камчатке туристов. Предварительно, жертвами лавины оказались юноша 19 лет и 44-летняя женщина, сообщает ТАСС.

Тело первого туриста нашли 18 марта. Второго человека под лавиной нашли на следующий день, сообщает МЧС России.

Сейчас члены остальной группы находятся ниже места происшествия и поддерживает связь со спасателями. Решается вопрос об их эвакуации.

Напомним, 18 марта на Камчатке лавина сошла на группу из 11 человек. Девять человек смогли выбраться из-под снега самостоятельно, на поиск пропавших отправились спасатели.

Взято отсюда

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