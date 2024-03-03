На киноэкраны вышло продолжение российского фильма – «Лёд-3»

За недолгое время в прокате картина собрала более 3 млн просмотров. И это неудивительно. Зрителям непросто остаться равнодушными к сильному эмоциональному сюжету, яркой актерской игре и красивым кадрам. Чем же еще привлекательна работа дебютировавшего как режиссера Юрия Хмельницкого? В этом разбиралась «Алтайская правда».

О чём сюжет?

Третья часть посвящена уже повзрослевшей дочери Горина – Наде (Анна Савранская). Девочка стала совершеннолетней, и ее амбиции значительно набирают обороты. Она хочет завоевать Кубок льда, о котором мечтала, но не успела получить ее мама. Только на пути у нее вновь преграды: травма, страхи и возражения отца, Александра Горина (Александр Петров), против спортивной карьеры девочки. Он так и не смог смириться с ее выбором и продолжает надеяться, что Надя найдет себе более тихую гавань для самореализации. Осложняет их отношения и дружба дочери с дерзким хоккеистом Сергеем (Степан Белозеров), которому пророчат блестящую карьеру в НХЛ, но пока он играет в команде Александра. Когда между ребятами вспыхивают чувства, Горин не может остаться в стороне, он не верит в искренность парня и не хочет, чтобы дочь связывала свою жизнь с этим человеком.

Сергей и Александр, мягко говоря, недолюбливают друг друга, кажется, что они не способны усмирить свой пыл даже ради любимой девушки и дочери. Но обстоятельства заставят их найти общий язык. А позже отец Нади даже попросит не ломать спортивную карьеру парня и отпустить его. Но сможет ли она?

И это далеко не единственный напряженный момент фильма. Еще одним стал серьезный диагноз тренера Нади Ирины Шаталиной (Мария Аронова). Она ложится на операцию перед самым финалом Кубка. Кажется, что все против карьеры Нади и ей не суждено встать на пьедестал победителя. Но близкие не дают девушке упасть духом, а она не позволяет тренеру спасовать перед коварной болезнью – «Еще не время. Не время».

Что нового?

Фильм «Лёд-3» создавал режиссер Юрий Хмельницкий. Это его первая работа в крупном проекте. Думаю, очень даже удачная. Нет ощущения, что сюжет сильно отличается от предыдущих кинокартин, ну разве он более приближен к реальной жизни. Плюс в том, что автор делает много отсылок к прошлым фильмам, тем самым объединив все три части в трилогию, а не разбив на отдельные истории. На мой взгляд, именно последняя стала самой сильной и в эмоциональном, и в смысловом отношении.

И хотя держать высокую планку было трудно (кассовые сборы и прошлых фильмов занимали хорошие позиции), режиссеру это удалось. Хорошо справились и начинающие актеры с главными ролями – Анна Савранская и Степан Белозеров. Они харизматичные, яркие и интересные личности. Им хочется верить и за ними наблюдать, ребята не переигрывают, цепляют своей искренностью.

Несмотря на сложные сюжетные линии, например, конфликт отцов и детей, серьезную болезнь, постановщики пытаются шутить, разбавляя черные полосы жизни светом. Мысль проста – все проходит, хотя и не все забывается. Дети взрослеют, и нужно уметь их отпускать в свободное плавание. А с болезнью, хоть и тяжело, но приходится сражаться, ради себя и семьи. Жизнь героев проверяет на прочность не один раз, но они стараются твердо стоять на ногах.

Видеооператоры показывают нам много домашних видов. Здесь и районы, и ДК, и кухня, и кафе. Без пафоса, такие обычные места, которые есть в каждом городе. Отдельное место занимают пейзажи Байкала. Затаив дыхание, можно наблюдать, как Надя катается по льду, как Серёжа играет в хоккей, как трещит лед, как молодежь посещает пещеру на озере. Красота, одним словом.

Чем привлекателен?

В фильме нет излишней наигранности, пышных фраз и десятка костюмов у актеров. Суть в максимальной простоте. Подтверждает это и сцена, когда Александр гулял по парку с Ириной, и, сидя на лавочке, спросил: «Где мои перчатки?». Кажется, ну что в этом такого? Но именно этот момент подчеркивает обычные человеческие моменты.

Фильм не оставляет равнодушным зрителей. Тяжело сдержать эмоции, гладя на кадры, где маленькая девочка вешает свои медали на ветки дерева у могилы мамы. Как, лежа на льду, плачет, говорит с ней, просит не забирать тренера, ведь она для нее не просто педагог, а семья.

Можно отметить и смесь жанров кинопроизведения. Это и мелодрама, и даже мюзикл. Все три части сопровождаются пением и танцами героев. В третьей части добавили и прочтение песни. От этой сцены мурашки по коже, усиливают эмоциональную составляющую и кадры из прошлых фильмов, погружая нас в воспоминания героев:

«Ты можешь с ней расцвести и засохнуть,

Она сожрет тебя, как цветок тля.

Но все равно лучше уж так сдохнуть,

Чем никого никогда не любя…»

Надя буквально выкрикивает эту фразу, а Горин вспоминает свою умершую жену и дает дочери мудрый совет: лучше рискнуть и окунуться в чувства, чем прожить свою жизнь без любви. Любовь – лотерея. Никогда не знаешь, чем закончатся ваши отношения. Да и вряд ли это зависит только от одного человека. Но порой, сделав шаг навстречу, можно стать счастливым навсегда. И несмотря на трагическую гибель любимой, Александр не жалеет ни о чем. Их чувства продолжают жить в Наде.

Кто-то может сказать, что концовка банальная, похожая на сказку. Не соглашусь. Девочке за 18 лет своей жизни пришлось пережить страшные вещи. Она верила и продолжает верить в лучшее, в чудо, в себя. И любовь – лишь малая часть того, что она заслужила, что поможет залечить ее детские раны. Вот вам и мораль – мечтайте, верьте, не предавайте свою мечту. Как бы не было тяжело, станет легче. Время все расставит по местам.

«Не смотри, не смотри ты по сторонам,

Оставайся такой, как есть,

Оставайся сама собой.

Целый мир освещают твои глаза,

Если в сердце живет любовь…»

ИВАНОВ Никита Еще читают

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости республики алтай сегодня свежие ,