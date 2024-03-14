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На Колыме вертолет совершил жесткую посадку, погиб 1 человек, пострадали двое

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На Колыме вертолет совершил жесткую посадку, погиб 1 человек, пострадали двое

По данным Росавиации всего на на борту находились 20 человек — вертолет перевозил вахтовиков

Вертолет совершил жесткую посадку в Магаданской области. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали, сообщает ТАСС.

“Сейчас на место ЧП вылетели представители авиамедицины и спасатели. После проверки будут более точные данные”, – рассказал председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олег Егоркин.

Как сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области, вертолет совершил жесткую посадку в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципального округа, в 75-ти км севернее поселка Эвенск. Воздушное судно совершало перелет из Омолонской золоторудной компании в поселок Омсукчан.

По предварительным данным, речь идет о вертолете Ми-8, который транспортировал вахтовиков с местного рудника.

Диспетчер успел сообщить об отказе двигателя.

По информации пресс-службы Росавиации, на борту находились 20 человек. В результате крушения один человек погиб, двое пострадали. На месте крушения работает поисково-спасательная бригада на транспорте повышенной проходимости.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В частности, будет организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, а также дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале рассказал, что лично контролирует ситуацию. Помимо спасательных мероприятий, пострадавшим решено оказать психологическую помощь.

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Взято отсюда

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