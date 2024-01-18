На компьютерном томографе онкодиспансера Рубцовска обследовали первых пациентов

В онкологическом диспансере Рубцовска обследовали первых пациентов на компьютерном томографе.

Новый 32-срезный томограф стоимостью 76,5 млн рублей в комплектации специально для нужд онкологии был приобретен в прошлом году в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». В конце года техники смонтировали оборудование, и с января аппарат работает с полной загрузкой.

Первый, 16-срезный, компьютерный томограф появился в рубцовском онкодиспансере 10 лет назад. Для своего времени он был весьма прогрессивным, и благодаря ему значительно улучшилась диагностика злокачественных новообразований. Но техника устаревает быстро, а технологии рвутся вперед. Появилась потребность в другом, более совершенном. И это не роскошь, ведь медучреждение является межрайонным, за ним закреплено 11 районов Рубцовской медико-географической зоны. Не помешал бы и аппарат МРТ, но для этого необходимо расширение площадей диспансера.

– В имеющихся условиях это большой прорыв не только для диспансера, а для нашего округа. Мы сегодня располагаем одним из лучших аппаратов, имеющихся в медучреждениях Алтайского края. Все пациенты, которым необходимо такое обследование, получат его без проблем, – говорит главный врач Вадим Мирко.

Новое оборудование дает возможность обследовать пациентов с избыточным весом, его стол выдерживает нагрузку до 227 кг. Широкий 80-сантиметровый туннель обеспечивает комфортное положение человека. Большая зона охвата помогает в сканировании протяженных участков тела. А его разрешительная способность в два раза выше, чем у предшественника.

Заведующий отделением лучевой диагностики онкологического диспансера Таир Греков, поработав несколько дней на новом аппарате, с легкостью называет его преимущества:

– Им удобно пользоваться. Он позволяет уменьшить время обследования, а значит – принять большее количество пациентов. Прежний аппарат ограничивал число обследований, он мог перегреться.

Увеличилось количество видов обследования: компьютерная томография головы, грудной клетки, брюшной полости, конечностей. Плюс, учитывая специфику медучреждения, на нем производится разметка для лучевого лечения.

Компьютерная томография обнаруживает опухоли размером от одного миллиметра, являясь одним из методов для выявления новообразований, в том числе на ранних этапах развития, когда еще нет никаких явных симптомов.

Факт По данным регионального Минздрава, в 2023 году в медучреждения края поступили томографы, маммографы, флюорографы, цифровые рентген-аппараты и другое тяжелое оборудование. Всего на 32 единицы медицинской техники было направлено больше 650 миллионов рублей. В 2024 году планируется приобретение около 20 единиц тяжелого оборудования и оборудования для дистанционной диагностики общей стоимостью более 1 млрд рублей. Например, по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» будет приобретен аппарат МРТ в рубцовскую городскую больницу № 2. Также по этой программе установят ангиограф в ЦГБ Бийска и заменят компьютерный томограф в БСМП. В рамках программы «Модернизация первичного звена» планируется замена восьми флюорографов на цифровые. Предстоит замена рентгеновских аппаратов в детских медучреждениях Рубцовска, Бийска и детской городской больницы № 7 Барнаула.

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МАКОВЕЦКАЯ Людмила Еще читают

Взято отсюда.

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