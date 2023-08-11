На крупной птицефабрике в Башкирии обнаружили птичий грипп

Увеличение падежа птиц с характерной клинической картиной произошло на АО “Птицефабрика “Башкирская” в селе Авдон

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В Башкирии на крупной птицефабрике рядом с Уфой обнаружен очаг птичьего гриппа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет Башкирии по ветеринарии.

Увеличение падежа птиц с характерной клинической картиной произошло на АО “Птицефабрика “Башкирская” в селе Авдон. Специалисты продолжают исследования доставленных с птицефабрики проб, для установления диагноза материал также направлен в госучреждение “ВНИИЗЖ” в город Владимире.

Госкомитет отмечает, что башкирская птицефабрика занимает лидирующие позиции среди крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в РФ. На сегодняшний день объем производства куриных яиц на птицефабрике “Башкирская” с начала года составляет свыше 440 миллион штук.

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