На крючке. Как дети становятся жертвами интернет-педофилов и закладчиками наркотиков

Сейчас многие дети почти все свободное время проводят в гаджетах, а родители даже не задумываются, к каким страшным последствиям это может привести

Артем Россоха / Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Дети сейчас осваивают гаджеты раньше, чем начинают говорить. И это не фигуральное выражение: последние исследования Mediascope показали, что в России 87% дошкольников в возрасте 4-5 лет уже активно пользуются интернетом. У трети в этом возрасте есть свой смартфон, а у подростков он практически у каждого. Вместе с тем несовершеннолетние все чаще становятся жертвами интернет-преступников. Через Всемирную сеть педофилы заманивают детей, которых потом заставляют слать им свои фотографии в обнаженном виде. Через нее же драгдилеры вербуют подростков в закладчики наркотиков. Почему такие истории происходят даже в благополучных семьях, которые были уверены, что с ними такого не случится, и как защитить детей, об этом amic.ru в преддверии Дня сотрудников органов следствия России поговорил с новым заместителем руководителя алтайского Следкома полковником юстиции Артемом Россохой.

Когда ребенок загнан в ловушку интернет-педофила

В Алтайском крае резко увеличилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних через интернет. Только за первое полугодие 2023 года СУ СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено 41 уголовное дело о половой неприкосновенности детей с использованием мессенджеров и социальных сетей. Для сравнения: за весь 2022 год в регионе их было 34. В реальности же эти страшные цифры куда серьезнее – многие подростки просто боятся рассказать о том, что они попали в сети педофила, говорит Артем Россоха. И чаще всего происходит это из-за отсутствия контроля со стороны родителей: “Мы вручили им гаджеты, но не научили безопасности”.

“Дать ребенку самостоятельно, без присмотра бороздить просторы интернета – это как отправить его гулять ночью в неблагополучном районе. Многие считают, что с кем-кем, но с их сыном или дочерью, которые находятся в соседней комнате, ничего плохого точно не случится. Но в этот самый момент он может переписываться с педофилом. Среди потерпевших по таким делам есть дети из очень благополучных и обеспеченных семей. Есть среди них и дети юристов. Чтобы обмануть ребенка, не нужно быть психологом, они очень доверчивы, а об интернет-безопасности с ними никто не разговаривает. У преступников разработаны целые “методички”, как заставить ребенка сделать все, чего они пожелают”, – отмечает полковник юстиции.

В зоне риска дети от 8 до 15 лет. Обычно все начинается с невинной переписки в социальных сетях, мессенджерах или онлайн-играх со сверстником, под которого замаскировался взрослый преступник. Идет активное общение на общие темы, лайки под фото и новый друг втирается в доверие, а вскоре просит прислать ребенка фотографию в обнаженном виде. Заинтересовать школьника несложно: часто им любопытно узнать, что такое секс. Родители предпочитают не затрагивать эту тему, а такой знакомый в Сети может рассказать все. Чтобы получить желаемое, собеседник может скинуть якобы свой интимный снимок, пообещать в “награду” гаджеты, сделать моделью, донаты (игровые очки, – прим. ред.) в сетевых играх. Так несовершеннолетние попадают на крючок педофила и начинаются угрозы, шантаж, унижения.

“Как только преступник получил первое интимное фото, которое он выманил, он переходит к шантажу. Он может говорить, что распространит неприличный снимок среди друзей в соцсетях. Может создать видимость, что знает адрес проживания ребенка, и запугивать физической расправой, угрозами убийства родителей. И все это ради того, чтобы дети слали новые и новые более откровенные снимки для удовлетворения сексуальных потребностей преступников. Жертва загнана в угол и не видит другого выхода, кроме как выполнять все эти требования. Некоторых детей держат на крючке по несколько лет, потому что ребенок боится рассказать о произошедшем взрослым. Поэтому таких латентных преступлений, которые остаются за пределами нашего внимания, еще больше”, – говорит Артем Россоха.

Но даже родители, которым стало все известно, порой в состоянии шока удаляют непристойные фотографии своих детей, блокируют их аккаунты и не спешат обращаться в правоохранительные органы. Это большая ошибка – преступник должен быть наказан. Одновременно его жертвами могут быть десятки детей из других регионов.

Такие дела непростые, отмечает заместитель руководителя регионального Следкома: злоумышленники пытаются скрывать свои цифровые следы в интернете, используют страницы с вымышленными именами, часто меняют аккаунты, ведут переписку с сим-карт, зарегистрированных на других людей. Однако больше половины преступлений из тех, о которых стало известно правоохранительным органам Алтайского края в 2023 году, уже удалось раскрыть.

“Регулярно следователи управления выезжают в другие регионы – от Калининграда до Сахалина, где задерживают подозреваемых и привозят в Алтайский край. Типичная история, когда преступником оказывается обычный гражданин и даже семейные люди, у которых есть свои дети. Дела успешно направляются в суд. Наказание за такие преступления, как правило, составляет 10-12 лет лишения свободы”, – рассказывает Артем Россоха.

Одна из таких историй в Алтайском крае случилась с 10-летней Олесей (имя ребенка изменено, – прим. ред.): с февраля по апрель 2023 года она отправляла свои фотографии в обнаженном виде и видео 42-летнему жителю Республики Саха (Якутия) в мессенджере “Телеграм”. На первый такой снимок она решилась после его уговоров, затем начались угрозы. Не выдержав психологического давления, девочка рассказала о случившемся маме. Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста”. Когда личность злоумышленника удалось установить, следователи СК выехали в Якутию для его задержания. Сейчас по решению суда мужчина заключен под стражу. Уголовное дело передано для расследования в следственное управление по Республике Саха (Якутия) по территориальности.

Что делать, чтобы дети не попали в этот капкан?

Полковник юстиции подчеркивает, что число таких преступлений растет с каждым годом. Он соглашается, что полностью оградить детей от гаджетов нереально, но убежден, что ради их безопасности при выходе в интернет нужен присмотр взрослых. Необходимо разъяснять им очевидные для нас вещи и соблюдать правила “цифровой гигиены”: ребенок должен посещать только проверенные сайты, не вступать в диалог с незнакомыми людьми, а если такое произошло, обязательно рассказать вам об этом. Родители объясняют, что не нужно разговаривать с незнакомцами на улицах, но не предупреждают об опасности общения с ними в соцсетях.

“Если социальными сетями и мессенджерами предусмотрено, что пользователю должно быть не менее 14 лет, значит, так и должно быть. Используйте программы, которые контролируют интернет-трафик ребенка, отслеживают и при необходимости блокируют его действия. Не оставляйте без внимания новых друзей по переписке. Вы должны заподозрить неладное, если профиль нового друга почти пустой, пользователь из другого города или школы, где ваши дети не учились”, – говорит Россоха.

Самое главное – наладить с ребенком доверительное общение. У него не должно быть от вас секретов. Проговаривайте с ним ситуации, в которых он может оказаться. Ребенок должен быть уверен, что никаких карательных мер, если он в чем-то признается, к нему не применят, никаких наказаний не последует, а родители будут с ним вместе искать пути выхода из сложившейся ситуации, добавляет Артем Россоха.

Хотят новые шмотки, а получают реальный срок

Через интернет на несовершеннолетних выходят и наркодилеры: в соцсетях дети видят объявления с предложениями стать курьером с “высоким доходом” и “свободным графиком”, на деле – закладчиками. Такие предложения поступают им и в личных сообщениях в мессенджерах. И то, что на такие предложения откликаются только дети из бедных семей, – глубокое заблуждение, говорит Артем Россоха. Чаще всего на это идут именно подростки из благополучных семей, которым родители купили современные смартфоны, выделяют карманные деньги.

“Как раз таки чтобы стать закладчиком наркотиков, у подростка должен быть смартфон, а не кнопочный телефон. На первоначальном этапе наркодилеры требуют внести на электронной площадке залог – это будет служить гарантией того, что начинающий курьер не пропадет с товаром. Просто так, если ребенок захотел подработать, в этот “бизнес” он войти не сможет. Только 36% несовершеннолетних, совершивших такие преступления, воспитываются в неблагополучных семьях. В антилидерах по преступности среди молодежи города Барнаул, Бийск и Рубцовск”, – рассказывает Артем Россоха.

Подросткам “работодатели” внушают, что за раскладку пакетиков с белым порошком им ничего не будет. Якобы никто ничего не докажет – достаточно удалить фотографии с телефона. Это неправда – вся информация остается в гаджете, и правоохранители извлекают эти данные, подтверждающие причастность к распространению наркотиков.

Толкает на такую подработку детей жажда легких денег. Всегда хочется большего: новые кроссовки, современную игровую консоль, электросамокат. Виртуальные наниматели предлагают за одну закладку в среднем 300-500 рублей, но не предупреждают, что доработать до первой “зарплаты” и потратить ее могут и не успеть: правоохранители очень быстро задерживают закладчиков наркотиков, а расплачиваться придется годами свободы – сломанной жизнью, подчеркивает полковник юстиции.

“Суды назначают им в среднем от четырех до шести лет тюрьмы, условных сроков здесь не бывает – все это сломанные судьбы. За первое полугодие 2022 года в отношении несовершеннолетних нами было возбуждено 13 таких уголовных дел, а за первое полугодие 2023 года – 33. И самому маленькому из них на момент совершения преступления было всего 13 лет, но даже ему не удастся избежать наказания”, – говорит собеседник агентства.

К уголовной ответственности за такие преступления привлекают с 16 лет. Более юных курьеров по решению суда помещают в центр временной изоляции несовершеннолетних – тюрьма для малолеток. Ребенок может там находиться два-три года. Кроме того, его поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, ПДН. Это клеймо останется на всю жизнь. Он не сможет устроиться на работу в полиции, сделать карьеру военного или госслужащего.

Как обезопасить ребенка?

Детям важно объяснять ответственность за распространение наркотиков, чтобы они ни в коем случае не откликались на подобные предложения, говорит Артем Россоха. Старайтесь контролировать общение ребенка, чтобы знать, с кем, где и как он проводит свое свободное время, какой контент смотрит в интернете и чем увлекается.

Стоит отмечать любые изменения в его поведении. Если у него стали часто появляться неотложные дела, в телефоне фотографии участков местности и откуда-то берутся новые дорогие вещи и гаджеты, на которые вы ему деньги не давали, это серьезный повод насторожиться.

Защитить детей от опасных игр

Еще один важный момент, за которым следят правоохранители в социальных сетях, – это так называемые группы смерти, склоняющие несовершеннолетних к совершению самоубийств. О них в России стало широко известно в 2017 году, когда погибло несколько детей в разных регионах, выполняя задания “кураторов”. Организаторы этого “суицидального квеста” умело играют на желании подростков испытать себя, предлагая несовершеннолетним жертвам задания разного уровня экстремальности, подводящие их к трагичному финалу.

По словам Артема Россохи, в Алтайском крае не было ни одного такого случая. И тем не менее бдительность терять нельзя – преступники изощренны и очень опасны. А защитить детей от таких игр со смертью могут только родители.

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