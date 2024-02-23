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На Кубани рухнул летательный аппарат, на месте падения начался пожар. Онлайн

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ЧП случилось в Каневском районе

24 февраля 2024, 02:1997Написать комментарий

В Каневском районе Краснодарского края возле хутора Трудовая Армения около 20:00 упал неопознанный летающий объект. Очевидцы рассказывают, что перед этим были слышны громкие звуки. В этой трансляции редакция 93.RU собирает всё, что известно о случившемся ЧП.

В краевом оперштабе сообщили, что упали сразу два летательных аппарата. Какие именно — неизвестно. Когда на место прибыли пожарные, они установили, что горят упавший аппарат и камыш на площади около 250 квадратных метров.

24 февраля 01:52Валерия Дульская

Также краевые власти уточнили, что угрозы жилым домам нет, никто не пострадал. Сейчас 40 спасателей тушат пожар, на месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.

24 февраля 01:54Валерия Дульская

Очевидцы записали несколько видео с места ЧП. В одном из них женщина говорила об упавшем вертолете. В другом мужчина заявил о самолете. Перед этим в небе были вспышки. Что именно упало — до сих пор неизвестно.

24 февраля 01:57Валерия Дульская

В ЕДДС Каневского района уточнили, что в районе хутора Трудовая Армения упал только один летательный аппарат. В 20:50 пожар локализовали.

На месте продолжают работать все экстренные службы.

24 февраля 01:58Виктор Дереза

ЧП произошло в хуторе Трудовая Армения. Это маленький населенный пункт в Каневском районе, входит в Стародеревянковское сельское поселение. По данным 2010 года, здесь проживали всего 124 человека. Хутор стоит на берегу речки Магуты.

На Кубани рухнул летательный аппарат, на месте падения начался пожар. Онлайн

24 февраля 02:03Валерия Дульская

В 21:45 пожар полностью потушили.

24 февраля 02:08Валерия Дульская

В ЕДДС Каневского района попросили не размещать в интернете фото и видео с места происшествия. А также рекомендовали доверять только официальным источникам информации.

24 февраля 02:15Дарья Пирогова

В Сети появились видео с места ЧП. Произошедшее сняли местные жители.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Взято Источник
24.02.2024

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