ЧП случилось в Каневском районе

24 февраля 2024, 02:1997Написать комментарий

В Каневском районе Краснодарского края возле хутора Трудовая Армения около 20:00 упал неопознанный летающий объект. Очевидцы рассказывают, что перед этим были слышны громкие звуки. В этой трансляции редакция 93.RU собирает всё, что известно о случившемся ЧП.

В краевом оперштабе сообщили, что упали сразу два летательных аппарата. Какие именно — неизвестно. Когда на место прибыли пожарные, они установили, что горят упавший аппарат и камыш на площади около 250 квадратных метров.

24 февраля 01:52Валерия Дульская

Также краевые власти уточнили, что угрозы жилым домам нет, никто не пострадал. Сейчас 40 спасателей тушат пожар, на месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.

24 февраля 01:54Валерия Дульская

Очевидцы записали несколько видео с места ЧП. В одном из них женщина говорила об упавшем вертолете. В другом мужчина заявил о самолете. Перед этим в небе были вспышки. Что именно упало — до сих пор неизвестно.

24 февраля 01:57Валерия Дульская

В ЕДДС Каневского района уточнили, что в районе хутора Трудовая Армения упал только один летательный аппарат. В 20:50 пожар локализовали.

На месте продолжают работать все экстренные службы.

24 февраля 01:58Виктор Дереза

ЧП произошло в хуторе Трудовая Армения. Это маленький населенный пункт в Каневском районе, входит в Стародеревянковское сельское поселение. По данным 2010 года, здесь проживали всего 124 человека. Хутор стоит на берегу речки Магуты.

24 февраля 02:03Валерия Дульская

В 21:45 пожар полностью потушили.

24 февраля 02:08Валерия Дульская

В ЕДДС Каневского района попросили не размещать в интернете фото и видео с места происшествия. А также рекомендовали доверять только официальным источникам информации.

24 февраля 02:15Дарья Пирогова

В Сети появились видео с места ЧП. Произошедшее сняли местные жители.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

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24.02.2024