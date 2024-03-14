На Международной выставке-форуме «Россия» представили достижения Алтайского края в сфере развития искусственного интеллекта

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Вчера в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» прошел День искусственного интеллекта.
В тематических площадках от Алтайского края принимают участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь и заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Дмитрий Чегров.
«Представленный на пленарном заседании опыт регионов по развитию технологии искусственного интеллекта, а также поставленные задачи федерального уровня будут рассмотрены и приняты в работу в Алтайском крае. Все основания для этого есть. Регион является одним из лидеров в данной сфере: более 20% исполнительных органов Алтайского края используют искусственный интеллект для повышения эффективности своей деятельности», – отметил Виталий Снесарь.
На стенде Алтайского края представлены проекты, разработанные с использованием технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения и предоставления госуслуг:
Справка: День искусственного интеллекта на выставке-форуме «Россия» направлен на привлечение широкой аудитории, заинтересованной в развитии искусственного интеллекта, а также на популяризацию деятельности государства в области развития рынка искусственного интеллекта.
Основные события, запланированные в рамках проведения Дня искусственного интеллекта:
* экспертные панельные дискуссии о внедрении искусственного интеллекта в финансовой отрасли, энергетике, строительстве, медицине, сельском хозяйстве, образовании и транспорте;
Ознакомиться с полной программой мероприятия можно по ссылке: https://деньии.рф/.
Источник: Официальный сайт Алтайского края.
Взято отсюда.
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