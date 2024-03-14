На Международной выставке-форуме «Россия» представили достижения Алтайского края в сфере развития искусственного интеллекта

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Вчера в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» прошел День искусственного интеллекта.

В тематических площадках от Алтайского края принимают участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь и заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Дмитрий Чегров.

«Представленный на пленарном заседании опыт регионов по развитию технологии искусственного интеллекта, а также поставленные задачи федерального уровня будут рассмотрены и приняты в работу в Алтайском крае. Все основания для этого есть. Регион является одним из лидеров в данной сфере: более 20% исполнительных органов Алтайского края используют искусственный интеллект для повышения эффективности своей деятельности», – отметил Виталий Снесарь.

На стенде Алтайского края представлены проекты, разработанные с использованием технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения и предоставления госуслуг:

проект «Диалоговая нейросетевая система голосового самообслуживания «Алина». Разработка предназначена для автоматизированного приема и обработки вызовов, предоставления ответов на вопросы абонентов, а также в установленных случаях перенаправления вызовов специалисту-человеку. Внедрена в сентябре 2021 года в КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края»;

проект «ИИ в лучевой диагностике». Применение искусственного интеллекта при анализе рентгенографических исследований в медицинских организациях Алтайского края начато в декабре 2023 года. Так, технологии искусственного интеллекта применяются при анализе флюорографических исследований и рентгенографических исследований органов грудной клетки;

проект «Голосовое заполнение медицинских документов». Данный пилотный проект по заполнению медицинской документации с применением методов транскрибации запущен в декабре 2023 года в отделении УЗИ краевого диагностического центра, с помощью которого специалистами медицинского учреждения оформлено более 7000 протоколов УЗИ.

Справка: День искусственного интеллекта на выставке-форуме «Россия» направлен на привлечение широкой аудитории, заинтересованной в развитии искусственного интеллекта, а также на популяризацию деятельности государства в области развития рынка искусственного интеллекта.

Основные события, запланированные в рамках проведения Дня искусственного интеллекта:

* экспертные панельные дискуссии о внедрении искусственного интеллекта в финансовой отрасли, энергетике, строительстве, медицине, сельском хозяйстве, образовании и транспорте;

выступления российских ученых о будущем человека в эпоху масштабного развития искусственного интеллекта;

выставка ИИ-достижений российских регионов и передовых исследовательских центров;

мастер-классы и интерактивные экспозиции у более чем 20 организаций-партнеров, среди которых Сбер, «Яндекс», «Сибур», Банк России, «Движение первых», Минцифры России, Минкультуры России, Минэнерго России и др.

Ознакомиться с полной программой мероприятия можно по ссылке: https://деньии.рф/.

Источник: Официальный сайт Алтайского края.

Взято отсюда.

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