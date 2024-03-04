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На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одно взрывное устройство

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Сейчас движение поездов на перегоне временно приостановлено. Для составов проработали объездной путь

На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одно взрывное устройство

Железная дорога / Фото: unsplash.com

На месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области нашли и обезвредили еще одно взрывное устройство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет “Ъ”.

По словам политика, “серьезного урона инфраструктуре не нанесено”. Ответственность на себя взяла украинская разведка, отметил Хинштейн. 

Губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. 

Напомним, что взрыв на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск прогремел сегодня, 4 марта. По сообщениям СМИ, повреждения получили металлоконструкции моста и ограждение. 

Сейчас движение поездов на перегоне временно приостановлено. Для составов проработали объездной путь. Пассажиров электричек маршрута Сызрань – Самара пересадили на автобусы. 

новости Алтайский

Источник

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