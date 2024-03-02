На мушку возьмут всех. Россия резко отреагирует на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

|

02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Сергей Лавров заявил о том, что Россия предпримет определенные меры в ответ на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. По словам главы МИД России, наша страна будет размещать дополнительное вооружение в нескольких регионах в связи с этим событием. Особенно опасным считается решение Финляндии позволить “партнерам” использовать свое вооружение при атаке на территорию России. Пишет Царьград.

Председатель парламентского комитета по обороне Финляндии, Юкка Копра, заявил, что Финляндия никаких ограничений на передачу вооружения Украине не накладывала во время их предоставления. Министр обороны Финляндии, Антти Хяккянен, подтвердил это заявление, уточнив, что ограничения на использование вооружения в основном были установлены странами, передавшими Украине системы дальнего боя. Хельсинки не передавала такие системы Киеву. Известно, что со февраля 2022 года Финляндия предоставила Украине 22 пакета военной помощи на сумму около 1,8 млрд евро.

Фото: news.myseldon.com Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости горняк