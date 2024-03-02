реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На мушку возьмут всех. Россия резко отреагирует на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Сергей Лавров заявил о том, что Россия предпримет определенные меры в ответ на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. По словам главы МИД России, наша страна будет размещать дополнительное вооружение в нескольких регионах в связи с этим событием. Особенно опасным считается решение Финляндии позволить “партнерам” использовать свое вооружение при атаке на территорию России. Пишет Царьград.

Председатель парламентского комитета по обороне Финляндии, Юкка Копра, заявил, что Финляндия никаких ограничений на передачу вооружения Украине не накладывала во время их предоставления. Министр обороны Финляндии, Антти Хяккянен, подтвердил это заявление, уточнив, что ограничения на использование вооружения в основном были установлены странами, передавшими Украине системы дальнего боя. Хельсинки не передавала такие системы Киеву. Известно, что со февраля 2022 года Финляндия предоставила Украине 22 пакета военной помощи на сумму около 1,8 млрд евро.

Фото: news.myseldon.com Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости горняк

горняк22 телеграм
“Есть профессионалы, а есть легенды”. В честь народного учителя РФ Раисы Коркиной установили памятную доску

“Есть профессионалы, а есть легенды”. В честь народного учителя РФ Раисы Коркиной установили памятную доску

В 2024 году Раиса Коркина, блестящий педагог и народный учитель…

Узнать больше
Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть…

Узнать больше
Крупный пожар вспыхнул в Барнауле

Крупный пожар вспыхнул в Барнауле

В ночь на 4 марта во Власихе загорелся многоквартирный дом,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp