На мужчину, который привел в квартиру лошадь, составили протокол о хулиганстве

Мужчина заявил полицейским, что был сильно пьян и вообще не понимал, что делал

На 33-летнего Сергея, который ночью привел в свою квартиру лошадь, составили протокол о мелком хулиганстве, а после этого суд решил арестовать его на одни сутки, сообщает Baza.

Как сообщили полицейские, Сергей работал разнорабочим на животноводческой ферме в поселке Красная Орловка, а ночью решил взять одну из лошадей и привести к себе домой, чтобы показать семье. Вместе с животным он поднялся по лестнице в квартиру на пятом этаже, провел там около полутора часов, а потом вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму.

Сам Сергей заявил, что был сильно пьян и вообще не понимал, что делал. После этого он сказал, что раскаивается, и пообещал лошадей в квартиру больше не приводить.

погода на месяц , самая точная погода ,

Взято отсюда