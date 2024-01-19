В управляющей компании “ЖЭУ-6 Октябрьского” объяснили ситуацию самовольными врезками. Главный инженер УК сказал, что это проблема собственников

Жильцы бывшего общежития на ул. 40 лет Октября, 31 пожаловались “Толку” на дырявые трубы в местах общего пользования, срезанный радиатор, ненадлежащее состояние проводки и другие проблемы. В управляющей компании “ЖЭУ-6 Октябрьского” объяснили, что собственники сами привели дом к этому состоянию и именно они должны устранять возникшие нарушения.

“Мы никому не нужны”

В редакцию “Толка” обратилась жительница проблемной многоэтажки Виктория Чернова. По словам девушки, в последний раз трубы в их доме прорвало еще в прошлом году и это случилось на третьем этаже.

Взято отсюда