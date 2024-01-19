“На нас всем плевать”: на что жалуются жильцы барнаульской четырехэтажки. Фото

В управляющей компании “ЖЭУ-6 Октябрьского” объяснили ситуацию самовольными врезками. Главный инженер УК сказал, что это проблема собственников

Жильцы бывшего общежития на ул. 40 лет Октября, 31 пожаловались “Толку” на дырявые трубы в местах общего пользования, срезанный радиатор, ненадлежащее состояние проводки и другие проблемы. В управляющей компании “ЖЭУ-6 Октябрьского” объяснили, что собственники сами привели дом к этому состоянию и именно они должны устранять возникшие нарушения.

“Мы никому не нужны”

В редакцию “Толка” обратилась жительница проблемной многоэтажки Виктория Чернова. По словам девушки, в последний раз трубы в их доме прорвало еще в прошлом году и это случилось на третьем этаже.

07 ноября, 7:02 Жители барнаульской пятиэтажки пожаловались на дырявую крышу и плесень

Жильцы многоквартирного жилого дома на ул. Северо-Западной, 56 утверждают, что он давно нуждается в капитальном ремонте, но не понимают, когда он начнется

Как оказалось, речь идет о системе горячего водоснабжения. Пластиковые трубы протянуты в общем коридоре. После того, как одна из них лопнула, вода протекла на второй этаж, о чем свидетельствуют характерные разводы на потолке над входными дверями нескольких комнат и обвалившаяся штукатурка.

Другая жительница дома Алена Адлер обратила внимание на ненадлежащее состояние проводки, на которую также попадает вода при порывах:

“У меня четверо детей. Я за них больше всего боюсь. А вдруг короткое замыкание. Мы уже не раз тут горели, но всем на нас плевать“.

Она же рассказала о том, что в новогодние праздники в общем коридоре на втором этаже побежал радиатор. Жильцы сразу же обратились в свою управляющую компанию, в итоге батарею срезали, а на трубы установили заглушки.

Алена Адлер рассказала о срезанном в коридоре радиаторе Фото: Виталий Барабаш

Еще одна жительница бывшего общежития Ольга Луговская заявила, что с каждым годом состояние дома ухудшается. С ее слов, управляющая компания четырехэтажкой не занимается:

“Как-то в коридоре прорвало трубу с горячей водой, которая ведет в мою комнату. Тут же вызвала сантехника. Заплатила и за работу и за материалы. Мы тут вообще никому не нужны“.

Ольга Луговская обратила внимание на состояние общей кухни Фото: Виталий Барабаш

Она же обратила внимание на удручающее состояние мест общего пользования. В общей кухне также протекают трубы. Если включить воду в раковине, она тут же проливается на пол из прохудившегося сифона.

Особенно находчивые жильцы на кабинках общего туалета установили свои навесные замки. По словам Луговской, раньше в унитазах регулярно случались засоры со всеми вытекающими последствиями.

“Это заботы самих жильцов”

Главный инженер управляющей компании “ЖЭУ-6 Октябрьского” Евгений Штоппель заявил “Толку“, что все сложности, которые сейчас есть в проблемной четырехэтажке, касаются исключительно самих жильцов:

“Жильцы незаконно сделали частные врезки. Мы можем вообще на них подать документы, и их заставят вернуть все в прежнее состояние. Эти трубы не являются общедомовым имуществом, поэтому обслуживать их должны сами собственники“.

Собеседник заострил внимание и на том, что по Жилищному кодексу нельзя располагать мокрые зоны над жилыми помещениями, но многие переустроили свои комнаты именно таким образом.

Коридор в доме на ул. 40 лет Октября, 31 Фото: Виталий Барабаш

Также Штоппель пояснил ситуацию и с вырезанным в коридоре радиатором:

“Жильцы его сами разморозили. Вы видели там какое окно? Этот коридор также не является местом общего пользования. После снятия статуса общежития это все является одной коммунальной квартирой. Купят радиатор, мы его поставим“.

Главный инженер УК добавил, что в данной четырехэтажке местами общего пользования считаются только лестничные марши в подъездах, чердак и подвал.

Что касается состояния подъездов в бывшем общежитии, они тоже нуждаются в ремонте, причем давно.

Взято отсюда.

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