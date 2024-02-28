На обеспечение безопасности в школах столицы Алтайского края направят 128 миллионов рублей

Об этом заявил глава Барнаула Вячеслав Франк на заседании Совета директоров школ Барнаула . Он подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях всегда остаются на особом контроле. Школы охраняют сотрудники частных охранных организаций, везде есть рамки металлодетекторов и кнопки тревожной сигнализации, установлено видеонаблюдение, работают системы контроля управления доступом.

Вячеслав Франк подчеркнул: «Образование является одним из приоритетов бюджета города. В 2023 году в отрасль «Образование» направили более 13 миллиардов рублей , это практически 50 процентов от общего городского бюджета. По нашему общему с вами решению из городского бюджета выделено дополнительное финансирование на решение вопросов безопасности, проведение капитального ремонта образовательных учреждений и спортивных объектов, оснащение современным оборудованием, организацию подвоза детей». В 2024 году на обеспечение безопасности школьников направят 128 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула , участники встречи также обсудили реализацию проекта «Профессионалитет» по педагогическим специальностям в 2024 году. Начальник отдела развития образования Лариса Первун сообщила: «Почти 1000 предприятий России включились в программу «Профессионалитет». Федеральный проект подразумевает переход на отраслевую модель подготовки кадров со средним профессиональным образованием, востребованных на рынке труда». Она отметила, что с 2022 года Алтайский край является участником федерального проекта «Профессионалитет». На территории региона уже функционируют четыре кластера, осуществляющие подготовку кадров для сферы туризма, транспорта, машиностроения и легкой промышленности.

«В 2024 году ведется работа по созданию трех кластеров: двух – для подготовки кадров для сельского хозяйства и одного – для педагогической отрасли. Создание кластера для педагогической отрасли является одной из возможностей пополнения образовательных организаций квалифицированными кадрами. Он создан на базе Барнаульского государственного педагогического колледжа имени Василия Штильке. Реализация проекта позволит получить школам необходимые педагогические кадры», – рассказала Лариса Первун.

На создание кластеров из федерального бюджета привлекли 60 миллионов рублей , еще 3 миллиона поступит из краевых средств. В рамках проекта отремонтируют и оснастят современным оборудованием девять помещений в педагогическом колледже.

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

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