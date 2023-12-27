Трое членов семьи Поповых уже больше четырех лет играют в региональной команде КВН. Сначала туда пришла тетя, Ксения, которая затем заинтересовала двух племянников – Аню и Степу

Семейные ценности в России, по данным национального агентства финансовых исследований, становятся все более актуальными и важными для общества. Другой вопрос: как объединить и укрепить близких людей, свой род? Ответ на него, кажется, знает барнаульская семья Поповых. Сразу трое ее представителей увлеклись одним хобби, которое, на их взгляд, позволяет разным поколениям быть на “одной волне” и неимоверно сплачивает.

Степа старше сестры Ани всего на год и один день. С ранних лет они покоряют сцену и осваивают искусство писать юмор: вдвоем играют в краевой детской лиге КВН. Команда “Семейка” появилась благодаря стараниям Ксении Олеговны – любимой тети Ксюши.

“Эта идея появилась очень давно, потому что Лиге уже семь лет. Буквально с их младенчества я задавалась вопросом: “насколько им будет интересно?”. Подождала, пока ребята подрастут, чтобы было проще писать шутки и выступать на сцене, а потом предложила. Сейчас меня очень радует, что детям интересно”, – рассказала директор детской лиги КВН В крае Ксения Попова.

Первый редакционный состав детской лиги (юниорки) – команда, в которой раньше играла и сама Ксюша. Если тетя открыла талант в себе, то и племянникам его не избежать.

В сумме “Семейка” играет в КВН уже четвертый год. Предыдущий они пропустили: сделали передышку, чтобы найти вдохновение. С этого года ребята сами стали писать юмор: раньше заучивали шутки из архивов тети.

Рассказывая о том, как происходит процесс написания шуток, Ксения Попова призналась: “Для меня это, скорее, логика. Это история не про вдохновение, а про то, если что надо написать шутки – ты садишься и пишешь. Потому что у тебя в голове есть некая структура, как должен строиться текст”.

Процесс написания шуток следующий: таймер ставится на 10 минут, на мозговой штурм отводится три круга. В шутке должен быть слом ожиданий, когда зритель оказывается “обманут”, – так учит Ксюша.

Дети считают, что характеры и чувство юмора у них разные. Степа силен в точных науках, Аня – девичьей чуткостью. Дуэт запоминающийся.

“Я очень часто стесняюсь выступать. Хотя выступаю не только в КВН, но и в школе моды: мы там шьем, танцуем. Наверно, это повлияло на то, что я сейчас чувствую себя более уверенной на сцене”, – поделилась Анна Попова.

Творчество всегда требует смелости, а КВН, как общее хобби, сплачивает особенно сильно. Говоря о переживаниях во время выступлений племянников, Ксения Попова отметила: “Я нервничаю ужасно. Сама на сцене я практически никогда не волнуюсь, а за них очень сильно переживаю. И даже не с точки зрения того, как они выступят, а как они себя будут чувствовать, если вдруг что-то пойдет не так. Кроме того я часто сижу на звуке, поэтому гораздо больше боюсь что-то “накосячить”.

КВН – это по любви. Каждый юморист вкладывает в шутку частичку собственной души, момент из собственной жизни. Каждое выступление – шквал эмоций. А чем опытнее автор, тем больше в шутках правды.

Взято отсюда