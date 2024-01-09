На оперативном совещании в АКЗС обсудили планы работы на 2024 год

Сегодня, 9 января, в краевом Законодательном Собрании прошло оперативное совещание, которое провел спикер парламента Александр Романенко. Одной из тем обсуждения стали планы работы АКЗС в наступившем году.

Романенко отметил, что этот год имеет особое значение для нашей страны, так как связан с проведением выборов главы государства. Спикер призвал всех депутатов вне зависимости от политических взглядов принять самое активное участие в организации избирательного процесса.

«Эти выборы важны для всей нашей страны. Наша сплоченность, уровень участия граждан и чистота организации избирательного процесса помогут доказать всему миру, что мы дружная семья, которую невозможно победить», – отметил спикер.

Александр Романенко также напомнил, что в этом году депутатам предстоит провести значительную работу по совершенствованию законодательства. Так, АКЗС планирует разработать или скорректировать ряд краевых законов, касающихся социальной сферы, бизнеса, муниципальных органов власти, природных ресурсов и других областей, подготовить и направить в федеральные органы власти несколько законодательных инициатив.

Спикер также напомнил, что 2024 год юбилейный для парламента: 30 лет исполняется краевому Законодательному Собранию и 85 лет – представительной власти Алтайского края. Основные мероприятия, посвященные этому событию, планируется провести в завершении года.