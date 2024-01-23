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На Павловском тракте из окна выпал мужчина: все подробности

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Инцидент прокомментировали в краевом следкоме

На Павловском тракте из окна выпал мужчина: все подробности

Сегодня, 23 января на Павловском тракте в Барнауле нашли тело мужчины. В телеграм-канале «Инцидент Барнаул» горожанка рассказала, что он выпал из окна и скончался на месте.

На Павловском тракте из окна выпал мужчина: все подробности

На снимке, который опубликовала жительница краевой столицы видно, что на месте происшествия скорая. Других служб нет. В пресс-службе алтайского следкома корреспонденту NGS22.RU ответили:

— Проводится проверка, следователь работает на месте происшествия. По обстоятельствам пока неизвестно, как отработает — уточним.

Взято Источник
23.01.2024

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