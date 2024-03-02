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На пенсионерку завели шесть уголовных дел за прописки почти 11 тыс. мигрантов

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На пенсионерку завели шесть уголовных дел за прописки почти 11 тыс. мигрантов

За 15 лет 73-летняя хозяйка зарегистрировала в двух свих квартирах 10 593 мигранта

Жительнице Калужской области запретили регистрировать мигрантов в своих квартирах. Такое предписание 73-летняя женщина получила посте того, как прописала на принадлежащей ей жилплощади после почти 11 тысяч человек без гражданства РФ.

По информации Mash, 73-летняя жительница Обнинска Татьяна К. с 2009 года поставила на поток прописку зарубежных специалистов. Сама женщина уверяет, что денег с них не берет — просто помогает получить работягам гражданство РФ, а заодно привлекает рабочую силу в область. Психиатрическая экспертиза в 2014 году показала, что женщина здорова. Факт того, что прописки гостеприимная хозяйка оформляла бесплатно, пока не доказан.

Согласно данным из Обнинского суда, в двух квартирах за 15 лет хозяйка позволила зарегистрировать 10 593 мигранта. За эти годы на пенсионерку завели шесть уголовных дел по незаконной прописке жильцов, общая сумма штрафа составляет 1 миллион 440 тысяч рублей. Из них Татьяна выплатила лишь 150 тыс. рублей.

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Взято отсюда

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