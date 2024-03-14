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На пересечении улиц Балтийской и Сиреневой произошло ДТП

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На пересечении улиц Балтийской и Сиреневой произошло ДТП

На пересечении улиц Балтийской и Сиреневой произошло ДТП с участием Nissan Sunny и ВАЗ 2104.

⚡ Госавтоинспекция города Барнаула: утром 14 марта на улице Балтийская, в районе дома 92, произошло столкновение транспортных средств, автомобиля «Ниссан Санни», под управлением водителя мужчины, 1997 года рождения и автомобиля ВАЗ 21144, под управлением водителя мужчины, 1996 года рождения.

В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан» получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь на месте, пассажир автомобиля ВАЗ, молодой человек, 2004 года рождения, доставлен в Городскую больницу 1, для оказания медицинской помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Взято отсюда.

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