На первый этап благоустройства парка имени Ленина в Барнауле потратят 49,5 млн рублей

Работы продлятся до 14 октября

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула нашли подрядчика для первого этапа благоустройства бывшего парка имени Ленина. Ему заплатят 49,5 млн рублей, что на 300 тысяч рублей ниже максимальной цены контракта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Лот появился на портале еще 7 марта. Желающие подавали заявки до 15 марта. Итоги торгов подвели 19 марта 2024 года. Всего на аукцион заявилось три кандидата. Две компании предложили 49,8 млн рублей, а победитель – 49,5 млн рублей.

Контакт подразумевает первый этап благоустройства территории и будет действовать до 11 ноября 2024 года. Все работы должны закончиться до 14 октября. До 29 июля будет идти демонтаж покрытий, зданий, аттракционов, конструкций, опор освещения, снос деревьев и вертикальная планировка. До 27 сентября подрядчик будет благоустраивать проезды, тротуары, площадки, озеленять пространство (обустроят газоны и цветники), а также установит малые архитектурные формы. До 14 октября компания будет сажать деревья и монтировать наружное освещение.

Напомним, что бывший парк имени Ленина летом 2023 года победил в голосовании по нацпроекту “Жилье и городская среда”. Благоустройство территории начнется в 2024 году и продлится три года. Недавно активисты выбрали для территории новое название. В голосовании победил вариант “Невский”. За него проголосовали 805 человек, или 68,05%. Альтернативой ему был вариант “парк имени Ленина”, за который проголосовало 320 жителей краевой столицы (27,05%).

Кроме того, 18 марта определились и два подрядчика по благоустройству парков “Изумрудный” и “Юбилейный”. Первый будут благоустраивать в 2024 году за 30 млн рублей, а второй – за 131,5 миллиона рублей. Сейчас же идет голосование по выбору объекта, который благоустроят в 2025 году. Всего в списке кандидатов 37 территорий.

горняк



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