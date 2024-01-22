Полиция. Безопасность. Улица Фото: Unsplash.com

Власти не исключают вероятность того, что почти все погибшие находились на борту затонувшей лодки, направлявшейся из Сирии на Кипр. Известно, что связь с ней пропала 11 декабря

В Турецкой Анталье за последнюю неделю нашли на пляжах шесть тел. Полиции пока не удалось идентифицировать личности погибших, однако известно, что одно из них принадлежит турчанке, которая пропала около двух недель назад, сообщает ТАСС.

“Полиция предполагает, что обнаруженное в субботу на пляже в районе Кадрие тело – это пропавшая без вести в Анталье студентка Мерве Алмас”, – цитирует одно из турецких изданий “Российская газета”. Уточняется, что последний раз ее видели 4 января у водопадов Дюден в центре Аланьи.

По данным местных СМИ, тела пяти людей были найдены на разных пляжах на расстоянии 73 км, у некоторых из них не хватало конечностей. Два тела были на пляжах в районе Манавгат: их обнаружили туристы. Еще одно тело без головы и рук – на пляже Денизкентского района и последнее – тело вероятной турчанки на пляже района Кадрие. Также была обнаружена нижняя часть тела ребенка на пляже Конаклы в Алании.

При этом власти региона не исключают того, что тела принадлежат лицам, направлявшимся на Кипр от побережья Сирии и Ливана: лодка перевозила 90 человек и затонула. Так, известно, что одежда и обувь пяти погибших, кроме предполагаемой студентки, сделаны в Сирии.

Взято отсюда