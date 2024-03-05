Место ДТП Фото: кадр видео "Инцидент Барнаул"

ДТП случились на 7-м км автодороги “Мостовой переход через реку Обь”. Все аварии обошлись без пострадавших. Движение уже восстановили

Утром 5 марта на подъезде к Барнаулу на территории Первомайского района произошло три ДТП с участием шести автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Аварии случились около 7.40–7.50. По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем Jac J7 не справился с управлением и врезался в попутный Mitsubishi Outlander под управлением водителя 68 лет.

После этого Mitsubishi Outlander под управлением 42-летней женщины столкнулся с Toyota Vitz с 33-летней женщиной за рулем. От удара Outlander допустил столкновение с Toyota Sprinter и Toyota Corolla Fielder.

“Все дорожно-транспортные происшествия были оформлены с материальным ущербом, без пострадавших. В настоящее время движение на данном участке автодороги восстановлено”, – пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее из-за ДТП образовалась длинная пробка.

Взято отсюда