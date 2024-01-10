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На покупку лекарств для алтайских льготников направят почти 2 млрд рублей в этом году

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На покупку лекарств для алтайских льготников направят почти 2 млрд рублей в этом году

Это деньги из федерального и регионального бюджетов.

Это почти на 400 млн больше, чем в 2023 году. Примерно 20% годового запаса медикаментов в край уже поступило. Традиционно их заготавливают в канун долгих новогодних праздников, чтобы у пациентов всегда была возможность получать лечение. В том числе это касается больных сахарным диабетом, ОРВИ, людей с сердечно-сосудистой патологией. Льготные категории граждан могут получить лекарства в государственной аптечной сети «Аптеки Алтая». А в тех населённых пунктах, где её нет, в муниципальных аптеках и ФАПах. В минувшем году для удобства населения также была внедрена новая система оповещения «Робот Ксения». Автомат совершает в день порядка 600 звонков и сообщает льготникам о наличии необходимых им препаратов.

Галина Сиуха

Взято отсюда.

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