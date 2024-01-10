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На покупку лекарств для льготников Алтайского края направят почти 2 млрд руб.

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На покупку лекарств для льготников Алтайского края направят почти 2 млрд руб.

Это почти на 400 млн больше, чем в 2023 году

На покупку лекарств для льготников Алтайского края в 2024 году направят почти 2 млрд рублей, сообщают «Вести Алтай».

Это почти на 400 млн больше, чем в прошлом году. Около 20% годового запаса медикаментов в край уже поступило. Обычно их заготавливают перед долгими новогодними праздниками, чтобы у пациентов всегда была возможность получать лечение. Например, это касается больных сахарным диабетом, ОРВИ, людей с патологиями сердечно-сосудистой системы.

Льготные категории граждан могут получить лекарства в государственной аптечной сети «Аптеки Алтая». А там, где ее нет, – в муниципальных аптеках и ФАПах.

В 2023 году была внедрена новая система оповещения льготных категорий граждан: робот совершает в день около 600 звонков и сообщает льготникам о наличии нужных препаратов.

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Взято отсюда

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