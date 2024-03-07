На полях Алтайского края нашли 18 несанкционированных свалок с ТБО

Речь идет о незаконных свалках на землях сельскохозяйственного назначения

Сотрудники Алтайского управления Россельхознадзора за 2023 год нашли на сельскохозяйственных полях региона 18 несанкционированных свалок с твердыми бытовыми отходами, сообщает «Банкфакс». Пока ликвидировать удалось лишь небольшую часть из того, что обнаружено.

Речь идет о незаконных свалках на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь нелегальных «полигонов» составила 71,9 га. Сейчас ликвидировали только четыре из них общей площадью 12,9 га. А еще один участок перевели из категории сельскохозяйственных земель в разряд промышленных.

Правообладателям остальных свалок направили предостережения, а также послали требования местным властям с просьбой очистить землю добровольно и предотвратить ее последующее захламление мусором. Кроме того, материалы по выявленным свалкам направлены в прокуратуру.

В ведомстве отмечают, что несанкционированные свалки несут большую эпидемическую опасность. Так, под слоями ТКО образуется фильтрат, который содержит аммонийный азот, железо, медь, свинец, летучие кислоты жирного ряда, пептиды, аминокислоты, гуминовые кислоты, фульвокислоты, низкомолекулярные альдегиды, фенолы и полифенолы, соли и др. В нем же живут патогенные организмы. Все это, смешиваясь с осадками, вредит почве – снижает плодородность и наносит ущерб биоте.

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Взято отсюда