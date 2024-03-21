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На попытку унизить сборную РФ русские боксёры ответили МОК нокаутом

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21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Как стало известно, наши прославленные боксеры отказались участвовать в Олимпиаде под нейтральным статусом. Об этом сообщила генсек Федерации бокса Татьяна Кириенко. Она же добавила, что они никогда не поедут на соревнования в подобном качестве, им дороже собственная Родина.

И тут нет никакой злобной риторики, просто боксеры выбрали свою страну, нежели выступления на мировой арене без флага и гимна. Пусть там упражняются другие спортсмены, которым не привыкать жить по чуждым западным правилам.

По сути, боксеры нокаутировали представителей МОК. Ведь все больше спортивных мероприятий такого уровня Россия проводит у себя дома. И вы только посмотрите, сколько людей со всех стран к нам приезжают. Их не пугают западные санкции, они рады выступать на российских площадках.

И это лишний раз доказывает, что МОК нам не указ, мы сами можем решать, где и как проводить международные соревнования. Самое главное, это отношение собственных граждан к тому, что Олимпийские игры себя дискредитировали.

Их основательно политизировали и теперь там нет непредвзятого отношения к спортсменам. Наоборот, награды выдают тем, кто этого не заслужили, просто потому, что так выгодно Западу. Ну, сколько раз мы видели и слышали о том, как у них чествуют непонятных личностей (то ли женщина, а то ли мужчина).

И ведь что самое ужасное, они считают это нормой, когда наряду с другими спортсменами выступают люди двойного или даже тройного пола. Вот как к этому относиться? Неужели Запад настолько обезумел, что готов и дальше распространять пагубные ценности? Страшно осознавать, что их мир катится в пропасть, а кое-кто до сих пор не может понять, на чьей стороне правда. Как пишет Дзен-канал Великоросс.

Фото: smerch.net

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Автор: vizitka01

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