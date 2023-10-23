Бывший парк имени Ленина. Октябрь 2023 года Фото: Виталий Барабаш

Благодаря возможностям национального проекта “Жилье и городская среда” перед зеленой зоной в Индустриальном районе Барнаула открываются большие перспективы

Зеленая зона в лице парка имени Ленина в самом большом районе Барнаула – Индустриальном – сегодня находится на пороге больших преобразований. В этом году парк оказался победителем голосования за объекты благоустройства по нацпроекту “Жилье и городская среда”, и уже в 2024-м здесь начнутся масштабные работы по реновации. Как городские власти вместе с экспертным сообществом и горожанами планируют преобразовать парк – в материале “Толка”.

Выбор барнаульцев

Для начала необходимо напомнить, что парк имени Ленина весной этого года вышел уверенным победителем онлайн-голосования по выбору территорий (всего их было 37), которые будут благоустроены в краевой столице в 2024 году.

Так, из 63 795 проголосовавших горожан идею преобразить зеленую зону, расположенную в границах земельных участков по улице Антона Петрова, 221е, ж, л, улице Ленинградской, 1, 5а, улице Энтузиастов, 12 (бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина), поддержало более 11 тысяч голосов.

К слову, ближайшими конкурентами парка оказались Сиреневый бульвар (более 8 тысяч голосов) и Демидовская площадь (более 5 тысяч голосов).

В конечном итоге было принято решение, что в следующем году комплексное благоустройство будет проводиться именно на территории парка имени Ленина.

Источник

горняк новости

горняк онлайн