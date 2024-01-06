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На портале «Госуслуги» появится сервис для бывших осужденных

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На портале «Госуслуги» появится сервис для бывших осужденных

Инициатива будет реализована в рамках закона о пробации в РФ.

Источник фото: unsplash.com

Представители ФСИН сообщили о внедрении с 2025 года в портал «Госуслуги» сервиса поддержки социальной адаптации бывших заключённых, об этом сообщает ТАСС .

При использовании новшества бывшие заключённые смогут обратиться в компетентные органы по социальным и правовым вопросам, а также получить помощь в трудоустройстве.

Также в рамках сервисного функционала заключённым доступна консультация в сфере получения образования и постановки на пенсионный учёт. Также гражданам данной социальной категории будет доступна запись на прием к врачу онлайн с использованием полиса ОМС.

Взято отсюда.

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