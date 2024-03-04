В прошлое уйдет бойлерная, которую построили 55 лет назад в микрорайоне Поток. Вместо нее запланировано новое одноэтажное здание, похожее на магазин

Полуразрушенная бойлерная на Потоке обретет новую жизнь. Новый собственник решил перестроить ее и подготовил эскизный проект. Его 29 февраля рассмотрели на очередном заседании градостроительного совета.

Бойлерную, построенную на пр. Ленина, 185а в 1969 году, приватизировали в 2021-м, сообщается на сайте администрации Барнаула. Начальная цена была 3,9 млн рублей. Она досталась компании “Беркат”.

Взято отсюда