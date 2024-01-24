На работу, в горы и на сплав: собаки-автоледи из Бийска ведут активную жизнь

Лабрадоры часто дожидаются хозяев, сидя в машине необычным образом

Забавные снимки, на которых два очаровательных светлых лабрадора «едут» на автомобиле моментально разошлись по сети интернет. Как оказалось, это не семейная пара, а мама и дочка.

Фото: Мария Леонтьева

У обоих непростая судьба, но благодаря встрече со «своими людьми», бийские собаки теперь ведут активный образ жизни: ходят с палатками в горы, сплавляются по Катуни и вместе с хозяевами работают в творческой мастерской.

Старшую собаку зовут Чарли, ей пять с половиной лет, по документам она – Фрам Старс Марго де Арк. Вторая собака ее дочка Луна, недавно ей исполнился год.

– Чарли пришла в нашу семью, когда ей было восемь месяцев, рассказывает корреспонденту “БР” Мария Леонтьева, хозяйка собак. – Мы взяли ее почти в «добрые руки», и стали ее уже четвертыми по счету хозяевами. Полтора года лечили лапу, она сильно хромала. Понимали, что этому существу хочется найти родные души, с тех пор любим и растим. Год назад она принесла нам щенков, одну из них взяла другая семья, а потом они решили, что не справятся и вернули ее нам. Мы подумали, что это знак – наша собака. И теперь им вдвоем намного интереснее, играют, занимают друг друга забавами.

Фото: Мария Леонтьева

Алексей и Мария Леонтьевы говорят, что у лабрадоров очень интересный темперамент, недаром их называют собаки-компаньоны. Они всегда рядом, чувствуют, хорошо человеку или плохо, какое у него настроение, и даже умеют поддержать в нужную минуту.

– Лабрадоры – часто собаки служебные, работают как спасатели или поводыри, – говорит Мария. – Они классно плавают. Наша мама-собака может плыть против течения в Бии по 40 минут. Лабрадоры очень добрые, любят детей и взрослых, но, тем не менее, могут дать отпор.

Фото: Мария Леонтьева

В семье Леонтьевых решили сразу, что с четвероногими разлучаться не будут никогда, и берут их везде с собой, даже на работу, в творческую мастерскую. Чарли и Луна знатные путешественницы: были в Акташе и Усть-Коксинском районе, на Телецком озере. А собака-мама даже в настоящем походе, много раз жила в палатке и ездила в лодке по Мультинским озерам.

– Им очень-очень нравится быть там, где человек, – улыбается Мария. – Естественно, когда мы выходим из машины, они сразу садятся туда, где сидят люди. Им важно это место «попробовать». Также и дома: встаешь с кресла, и они тут же стремятся туда усесться. Спишь, встаешь ночью, а кто-нибудь уже на кровать запрыгнул без спроса. Им важно быть рядом! И также в машине, только вышел в магазин, а они уже на водительском и пассажирском кресле!

Фото: Мария Леонтьева

Забавные и милые морды привлекают внимание горожан: собачек фотографируют, выкладывают в социальные сети, такие посты собирают смешные комментарии.

Приехали в Бийск в магазин, а тут на парковке вот такое!

Видела пару раз эту машину. Эти собаки гоняют, не пропускают пешеходов, и едут на красный, администрация примите меры!

Водители-профи первого класса.

Даже у собак есть БМВ, а у тебя нет…

Барбоскины!

За продуктами приехали, за мясом.

Современная будка.

Это «сигналка»!

Фото: Мария Леонтьева

Собаки не раз уже привлекали внимание бийчан на улице: их фотографируют не только в машине, но и просто так.

– Мы рады, что таким образом дарим людям хорошее настроение, – говорит Мария. – Потому что это действительно важно, прививать понимание того, что большие собаки – это не так страшно. Особенно, когда вы берете их в добрые руки, из плохих условий. И когда идешь по улице, и люди просят погладить и сфотографироваться с собакой, всегда откликаемся и разрешаем. Может быть, так у кого-то тоже появится желание найти себе друга?

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Взято отсюда