На радио «Маяк» в Барнауле побывал писатель, сценарист и артист Александр Цыпкин

Он прилетел в Барнаул на премьерный показ своей пьесы «Не скажу» в Алтайском краевом театре драмы им. Шукшина и задал новогоднее настроение вместе с ведущими Вячеславом Шаровым и Верой Климановой на радиошоу «Первые». 00:00

Говорили о жизни и творчестве, о премьере, на которую билеты уже распроданы до февраля. Александр Цыпкин много шутил. Радиослушатели узнали, что гость «Первых» – один из оптимистов, у которых всё в жизни случается к удаче и счастью. Кстати, «Не скажу» – не первая пьеса Александра Цыпкина, поставленная в Барнауле. В репертуаре театра драмы уже есть трагикомедия «Интуиция», премьера которой состоялась в мае 2021 года. Художественным руководителем постановки был популярный артист театра и кино Константин Хабенский. Предлагаем вам фрагмент интервью. Полную версию подкаста можно послушать в социальных сетях «Радио «Маяк» Барнаул».

Вячеслав Шаров

Взято отсюда.

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