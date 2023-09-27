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На Рубцовском вокзале женщина заявила, что у нее в сумке бомба

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сумки. Чемоданы Фото: pixabay.com

Сотрудники транспортной безопасности не обнаружили взрывного устройства при женщине. Ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей

В Рубцовске жительница Алтайского края при прохождении входного контроля на ж/д вокзале заявила, что у нее в сумке находится бомба. Об этом сообщили “Толку” в управлении юстиции Алтайского края.

Сотрудники транспортной безопасности не нашли подтверждения словам женщины. Взрывного устройства при ней не обнаружили.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по статье “Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности”. Ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту обнаружения схрона с боеприпасами в реке Чулым. Их нашли в 15 метрах от берега.

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