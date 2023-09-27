На Рубцовском вокзале женщина заявила, что у нее в сумке бомба
Сумки. Чемоданы Фото: pixabay.com
Сотрудники транспортной безопасности не обнаружили взрывного устройства при женщине. Ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей
В Рубцовске жительница Алтайского края при прохождении входного контроля на ж/д вокзале заявила, что у нее в сумке находится бомба. Об этом сообщили “Толку” в управлении юстиции Алтайского края.
Сотрудники транспортной безопасности не нашли подтверждения словам женщины. Взрывного устройства при ней не обнаружили.
Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения по статье “Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности”. Ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту обнаружения схрона с боеприпасами в реке Чулым. Их нашли в 15 метрах от берега.