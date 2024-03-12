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На S7 возбудили дело из-за цен на авиабилеты

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От компании требуют разработать документ, который объяснит формирование стоимости

На S7 возбудили дело из-за цен на авиабилеты

Крыло самолета / Фото: пресс-служба ФАС

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело на авиакомпанию S7 из-за стоимости билетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители ФАС уже предупреждали S7 о том, что компании нужно разработать документ, который объяснит формирование цен на билеты. Этого не сделали, билеты в один класс до сих пор продаются по разной цене. Кроме того, S7 пыталась оспорить требование ФАС в суде, но не смогла.

“Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России”, – сказано в сообщении.

Если вину S7 докажут, то перевозчику придется платить штраф.

город Горняк

Источник

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